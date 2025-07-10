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10 июля, 17:26

В Пензе на ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

Обложка © Telegram / ЧП Пенза

Обложка © Telegram / ЧП Пенза

В Пензе на улице Новочеркасская загорелся трансформатор. Об этом сообщает МЧС по Пензенской области.

«Горит трансформатор на открытой территории. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на транзитном трансформаторе ТЭЦ-1. Для тушения пожара энергоснабжение временно отключили. На месте работают пожарные.

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Ранее Life.ru сообщал, что на одном из заводов в Котовске (Тамбовская область) случился сильный пожар. Причиной, по словам врио губернатора Евгения Первышова, стало несоблюдение правил производственных процессов. В результате трагедии погибли три работника предприятия, ещё трое получили травмы.

Александра Мышляева
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