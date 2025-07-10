В Пензе на ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

В Пензе на улице Новочеркасская загорелся трансформатор. Об этом сообщает МЧС по Пензенской области.

«Горит трансформатор на открытой территории. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на транзитном трансформаторе ТЭЦ-1. Для тушения пожара энергоснабжение временно отключили. На месте работают пожарные.