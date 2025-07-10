Один человек погиб при выбросе пара на предприятии в Волгоградской области

В результате выброса пара под высоким давлением на металлургическом предприятии в Волжском Волгоградской области погиб человек, ещё четверо — пострадали. Об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.

«По данному факту территориальным подразделением регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Авария произошла в одном из заводских цехов: во время ремонтных работ прорвало трубу. В зоне поражения оказались пятеро рабочих. Один погиб сразу. Остальные четверо получили ожоги и были госпитализированы. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое, ещё двоих — как средней тяжести.