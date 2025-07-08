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8 июля, 12:18

Крышу сорвало: Камеры сняли огненный взрыв на нефтебазе в Коми

На нефтебазе в Усинске вспыхнул резервуар, момент взрыва попал на видео

В городе Усинск (Республика Коми) на территории нефтебазы произошло воспламенение одного из резервуаров. Кадры инцидента с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

Видео © Mash

На записи видно, как один из массивных резервуаров внезапно приподнимается, после чего из него вырывается мощный столб пламени. Через несколько секунд над площадкой начинает оседать пепел. Момент падения крышки в объектив не попал.

По данным Mash, внутри резервуара во время инцидента никого не было — он находился на ремонте и был пуст. Возгорание, предположительно, произошло из-за скопления газа. Пострадавших нет.

А ранее на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края прогремел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара. В результате ЧП пострадали два сотрудника МЧС, повреждены три единицы техники.

Обложка © Mash

Марина Фещенко
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