73-летний мужчина погиб при атаке ВСУ на частный дом в Курской области

В результате атаки украинского беспилотника на жилой сектор Курска, по информации временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, трагически погиб пожилой местный житель. Инцидент произошел в четверг, когда дрон атаковал частный дом, вызвав пожар и частичное разрушение. Огонь также перекинулся на пристройку соседнего дома, но был оперативно потушен прибывшими пожарными расчётами. Хинштейн выразил глубокие соболезнования семье погибшего, 73-летнего мужчины, и пообещал оказать им всестороннюю поддержку.

Кроме того, взрывная волна повредила многоквартирный дом, расположенный напротив, где выбиты окна на нескольких этажах. На месте происшествия работают экстренные службы, и по распоряжению губернатора на месте находится исполняющий обязанности главы города Курска для координации помощи пострадавшим.