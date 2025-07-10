73-летний мужчина погиб при атаке ВСУ на частный дом в Курской области
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В результате атаки украинского беспилотника на жилой сектор Курска, по информации временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, трагически погиб пожилой местный житель. Инцидент произошел в четверг, когда дрон атаковал частный дом, вызвав пожар и частичное разрушение. Огонь также перекинулся на пристройку соседнего дома, но был оперативно потушен прибывшими пожарными расчётами. Хинштейн выразил глубокие соболезнования семье погибшего, 73-летнего мужчины, и пообещал оказать им всестороннюю поддержку.
Кроме того, взрывная волна повредила многоквартирный дом, расположенный напротив, где выбиты окна на нескольких этажах. На месте происшествия работают экстренные службы, и по распоряжению губернатора на месте находится исполняющий обязанности главы города Курска для координации помощи пострадавшим.
8 июля в Курске произошла трагедия: украинские силы нанесли удар по пляжу. Этот инцидент обернулся гибелью троих людей, в том числе пятилетнего ребёнка, а также ранениями для семи местных жителей. По оценкам медиков, состояние пяти пострадавших вызывает серьёзные опасения. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил крайнее возмущение в связи с произошедшим, назвав атаку подлым и бесчеловечным актом, совершенным в праздничный день против гражданского населения.