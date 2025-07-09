Воронки и кровь: Курский пляж сняли на видео после гибели людей при налёте дронов с пластитом
Атаковавшие курский пляж дроны ВСУ несли по 5 кг пластита
Обложка © Telegram / SHOT
Украинские беспилотники несли на себе по пять килограммов пластита, чтобы сбросить взрывчатку на пляж в Курской области. Об этом пишет SHOT и публикует кадры разрушений на земле после вражеского удара. Видны воронки, пятна крови и обломки самих дронов.
Удар ВСУ по пляжу под Курском. Видео © Telegram / SHOT
В украинские БПЛА были заложены поражающие элементы в виде металлических шариков диаметром 4,5 мм. Сейчас пятеро тяжелораненых находятся под наблюдением медиков, в том числе пятилетний ребёнок. Он в реанимации, его должны перевезти на лечение в Москву.
Напомним, вечером 8 июля в результате атаки ВСУ по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал этот удар подлым и бесчеловечным, так как ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день.