Ударный БПЛА упал на детскую коляску при смертельной атаке ВСУ на пляж в Курске
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Один из ударных украинских БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску. Об этом с места трагедии рассказала корреспондент телеканала РЕН ТВ.
Сейчас там лежат обломки беспилотника и остатки сгоревшей коляски. Первичные следственные действия на месте атаки уже завершены. Следователи нашли на пляже обломки дрона и поражающие элементы в виде шариков, которые будут направлены на экспертизу для определения типа БПЛА, применённого ВСУ для атаки на мирных жителей.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что во вторник вечером в результате атаки украинских войск по городскому пляжу погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Он назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день на городском пляже.