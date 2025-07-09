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9 июля, 05:33

Ударный БПЛА упал на детскую коляску при смертельной атаке ВСУ на пляж в Курске

Обложка © kursk112.ru

Обложка © kursk112.ru

Один из ударных украинских БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску. Об этом с места трагедии рассказала корреспондент телеканала РЕН ТВ.

Сейчас там лежат обломки беспилотника и остатки сгоревшей коляски. Первичные следственные действия на месте атаки уже завершены. Следователи нашли на пляже обломки дрона и поражающие элементы в виде шариков, которые будут направлены на экспертизу для определения типа БПЛА, применённого ВСУ для атаки на мирных жителей.

Захарова прокомментировала удар ВСУ по городскому пляжу Курска
Захарова прокомментировала удар ВСУ по городскому пляжу Курска

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что во вторник вечером в результате атаки украинских войск по городскому пляжу погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Он назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день на городском пляже.

Андрей Бражников
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