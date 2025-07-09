Ударный БПЛА упал на детскую коляску при смертельной атаке ВСУ на пляж в Курске

Один из ударных украинских БПЛА, атаковавших городской пляж Курска, упал прямо на детскую коляску. Об этом с места трагедии рассказала корреспондент телеканала РЕН ТВ.

Сейчас там лежат обломки беспилотника и остатки сгоревшей коляски. Первичные следственные действия на месте атаки уже завершены. Следователи нашли на пляже обломки дрона и поражающие элементы в виде шариков, которые будут направлены на экспертизу для определения типа БПЛА, применённого ВСУ для атаки на мирных жителей.