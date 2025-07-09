Захарова прокомментировала удар ВСУ по городскому пляжу Курска
Захарова: Поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на обстрел ВСУ городского пляжа в Курске, заявив, что поставляемое Киеву оружие используется украинскими войсками для убийства детей.
«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт – на убийство детей», – написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что во вторник вечером в результате атаки украинских войск погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Он назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день на городском пляже.