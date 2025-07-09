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9 июля, 06:38

Пятеро раненых после бойни на курском пляже в тяжёлом состоянии, среди них – накрывший собой маму мальчик

Хинштейн: Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии после обстрела ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Состояние пяти человек, пострадавших в результате обстрела ВСУ пляжа «Городской» в Курске, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5-ти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии», — написал он.

На данный момент врачи делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим. Люди находятся под неустанным наблюдением медиков.

Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске
Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске

Напомним, вечером 8 июля в результате атаки ВСУ по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Хинштейн назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день. Захарова жёстко прошлась по Западу, отметив, что поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей.

Наталья Афонина
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