Пятеро раненых после бойни на курском пляже в тяжёлом состоянии, среди них – накрывший собой маму мальчик

Состояние пяти человек, пострадавших в результате обстрела ВСУ пляжа «Городской» в Курске, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5-ти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии», — написал он.