Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске

Шесть человек, пострадавших в результате удара Вооружённых сил Украины по Курску, были экстренно госпитализированы в областную клинику. Ночью их лично навестил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, о чём он и рассказал в своём телеграм-канале.

Хинштейн посетил больницу. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

После тщательного обследования медики выявили критическое состояние у троих пациентов, включая пятилетнего мальчика. Всем необходимо было провести операции, но всё закончилось благополучно.

«Успел поговорить с ранеными, постарался приободрить — наши врачи обязательно сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить своих пациентов на ноги! При необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров», — отметил врио главы области.

Особое внимание вызвала история 5-летнего Анатолия, который проявил невероятную отвагу, прикрыв мать во время атаки. Сейчас мальчик находится в реанимации с серьёзными ожогами. Планируется его транспортировка вместе с мамой в Москву для дальнейшего лечения.

Также среди раненых — молодой мужчина, который проходил мимо пляжа и, услышав крики о помощи, бросился на выручку. В этот момент произошёл взрыв боеприпаса, от которого он получил ранения.