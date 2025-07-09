СК квалифицировал подлую атаку ВСУ на пляж в Курске как теракт

Уголовное дело по статье «Теракт» возбудили в Курской области после атаки украинских беспилотников на городской пляж. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СК возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ. Видео © Telegram / Следком

«Военными следователями ведётся работа с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооружённых формирований Украины, причастные к этим и другим аналогичным преступлениям в Курской области», — сказала она.

По данным следствия, накануне вечером украинские военные целенаправленно атаковали городской пляж в Курске с использованием беспилотника самолётного типа. При осмотре места происшествия были обнаружены обломки БПЛА и элементы, предназначенные для нанесения максимального ущерба гражданскому населению.