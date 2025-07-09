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9 июля, 07:47

СК квалифицировал подлую атаку ВСУ на пляж в Курске как теракт

СК завёл уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на городской пляж в Курске

Обложка © kursk112.ru

Обложка © kursk112.ru

Уголовное дело по статье «Теракт» возбудили в Курской области после атаки украинских беспилотников на городской пляж. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СК возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ. Видео © Telegram / Следком

«Военными следователями ведётся работа с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооружённых формирований Украины, причастные к этим и другим аналогичным преступлениям в Курской области», — сказала она.

По данным следствия, накануне вечером украинские военные целенаправленно атаковали городской пляж в Курске с использованием беспилотника самолётного типа. При осмотре места происшествия были обнаружены обломки БПЛА и элементы, предназначенные для нанесения максимального ущерба гражданскому населению.

Захарова прокомментировала удар ВСУ по городскому пляжу Курска
Захарова прокомментировала удар ВСУ по городскому пляжу Курска

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трёх человек и ранении семи, включая пятилетнего ребёнка, в результате удара украинских войск по городскому пляжу. Хинштейн назвал атаку «подлым и бесчеловечным актом», подчеркнув, что ВСУ нанесли удар по мирным жителям, отдыхавшим на пляже в праздничный день.

Наталья Афонина
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