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11 июля, 15:14

В Алёшках пятиэтажка обрушилась из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди

Сальдо: Пятиэтажка обрушилась в Алёшках после авиаудара ВСУ, под завалами люди

Обложка © РИА Новости / Махир Бозтепе

Обложка © РИА Новости / Махир Бозтепе

ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом — под завалами находятся люди, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Противник нанёс авиаудар по жилому дому в Алёшках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — приводит ТАСС его слова.

По словам Сальдо, на место удара были направлены оперативные службы.

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Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали российские регионы с помощью БПЛА. В частности, под удар попала Тульская область, где в результате налёта погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения.

Наталья Демьянова
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