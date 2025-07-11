В Алёшках пятиэтажка обрушилась из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди
Сальдо: Пятиэтажка обрушилась в Алёшках после авиаудара ВСУ, под завалами люди
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ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом — под завалами находятся люди, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Противник нанёс авиаудар по жилому дому в Алёшках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — приводит ТАСС его слова.
По словам Сальдо, на место удара были направлены оперативные службы.
Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали российские регионы с помощью БПЛА. В частности, под удар попала Тульская область, где в результате налёта погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения.