В Алёшках пятиэтажка обрушилась из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди

ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом — под завалами находятся люди, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Противник нанёс авиаудар по жилому дому в Алёшках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — приводит ТАСС его слова.

По словам Сальдо, на место удара были направлены оперативные службы.