«Стараюсь не думать»: Мама погибшего при атаке ВСУ пятилетнего Толи впервые вышла на связь
RT: Мать погибшего в Курске 5-летнего Толи старается не смотреть на фото сына
Погибший мальчик Толя. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Мать пятилетнего Толи, погибшего в результате атаки украинского беспилотника на пляж в Курске, избегает просмотра фотографий сына и чтения новостей. Женщина продолжает проходить лечение в больнице, информирует RT.
«Я стараюсь сейчас об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик», — рассказала женщина.
Полина призналась, что не находит слов и считает происходящее уму непостижимым. По её словам, удары украинских военных по гражданскому населению являются настоящим кошмаром.
Напомним, ВСУ атаковали курский пляж «Городской» во вторник, 8 июля. Погибли три человека, включая ребёнка, и ещё семеро получили ранения. Позже экстренные службы уточнили: число пострадавших увеличилось до десяти. Пятилетний Анатолий скончался от ранений по пути в больницу Москвы. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в городе возник стихийный мемориал — туда люди несут цветы и игрушки в память о Толе и других жертвах украинского обстрела.