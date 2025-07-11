«Стараюсь не думать»: Мама погибшего при атаке ВСУ пятилетнего Толи впервые вышла на связь

Мать пятилетнего Толи, погибшего в результате атаки украинского беспилотника на пляж в Курске, избегает просмотра фотографий сына и чтения новостей. Женщина продолжает проходить лечение в больнице, информирует RT.

«Я стараюсь сейчас об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик», — рассказала женщина.