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10 июля, 10:38

Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика Толю призвали наградить посмертно

Колесник: Мальчик, закрывший собой мать при ударе ВСУ, достоин награды посмертно

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил в интервью «Лента.ру», что пятилетний мальчик, который, пожертвовав собой, защитил свою мать во время обстрела пляжа «Городской» в Курске со стороны украинских военных, достоин награды посмертно.

По его словам, ребёнок проявил себя как истинный герой, поэтому достоин высокой награды. Какую именно — определит указ президента. Хотя, конечно, никакие почести не смогут восполнить утрату для семьи, подчеркнул Колесник.

Погибший при атаке на курский пляж росгвардеец будет награждён орденом Мужества
Погибший при атаке на курский пляж росгвардеец будет награждён орденом Мужества

Вечером 8 июля вооружённые силы Украины атаковали городской пляж в Курске, используя беспилотные летательные аппараты. По имеющимся данным, каждый дрон был оснащён пятью килограммами пластита и содержал поражающие элементы — металлические шарики. В результате нападения погибли четыре человека, включая пятилетнего мальчика по имени Толя, который ценой своей жизни защитил мать. Кроме того, несколько курян получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье «теракт» в связи с атакой на гражданский объект, а в городе возник стихийный мемориал после удара ВСУ по пляжу.

Николь Вербер
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