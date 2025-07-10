Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика Толю призвали наградить посмертно

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил в интервью «Лента.ру», что пятилетний мальчик, который, пожертвовав собой, защитил свою мать во время обстрела пляжа «Городской» в Курске со стороны украинских военных, достоин награды посмертно.