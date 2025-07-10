Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика Толю призвали наградить посмертно
Колесник: Мальчик, закрывший собой мать при ударе ВСУ, достоин награды посмертно
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Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил в интервью «Лента.ру», что пятилетний мальчик, который, пожертвовав собой, защитил свою мать во время обстрела пляжа «Городской» в Курске со стороны украинских военных, достоин награды посмертно.
По его словам, ребёнок проявил себя как истинный герой, поэтому достоин высокой награды. Какую именно — определит указ президента. Хотя, конечно, никакие почести не смогут восполнить утрату для семьи, подчеркнул Колесник.
Вечером 8 июля вооружённые силы Украины атаковали городской пляж в Курске, используя беспилотные летательные аппараты. По имеющимся данным, каждый дрон был оснащён пятью килограммами пластита и содержал поражающие элементы — металлические шарики. В результате нападения погибли четыре человека, включая пятилетнего мальчика по имени Толя, который ценой своей жизни защитил мать. Кроме того, несколько курян получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье «теракт» в связи с атакой на гражданский объект, а в городе возник стихийный мемориал после удара ВСУ по пляжу.