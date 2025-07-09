Погибший при атаке на курский пляж росгвардеец будет награждён орденом Мужества

Сотрудник Росгвардии прапорщик Вячеслав Гаврилов посмертно представлен к ордену Мужества за героизм, проявленный во время атаки украинского беспилотника на городской пляж в Курске. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, решение о награждении принял лично директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.