На городском пляже Курска начались восстановительные работы после атаки БПЛА

В Курске стартовали восстановительные работы на пляже «Городской», пострадавшем в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты обнаружили на месте происшествия фрагменты летательного аппарата и поражающие элементы. В целях безопасности доступ на пляж временно закрыт для посетителей.