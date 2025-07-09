На городском пляже Курска начались восстановительные работы после атаки БПЛА
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В Курске стартовали восстановительные работы на пляже «Городской», пострадавшем в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Специалисты обнаружили на месте происшествия фрагменты летательного аппарата и поражающие элементы. В целях безопасности доступ на пляж временно закрыт для посетителей.
Пляж «Городской» в Курске находится на реке Тускарь, в Железнодорожном районе, рядом с Кировским мостом. Это примерно в 1–1,2 км от центра города.
Напомним, что вечером 8 июля в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска погибли три человека. Всех раненых жителей, в том числе пятилетнего ребёнка, госпитализировали в больницу. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжёлое.