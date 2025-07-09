До 10 выросло число пострадавших при налёте беспилотников ВСУ на пляж в Курске

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на городской пляж в Курске увеличилось до 10 человек. Об этом РИА «Новости» заявили в экстренных службах.

«По уточнённой информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек», — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 8 июля в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска погибли три человека. Всех раненых жителей, в том числе пятилетнего ребёнка, госпитализировали в больницу. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжёлое. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал атаку «подлым и бесчеловечным актом», поскольку удар был нанесён по мирным жителям в праздничный день.