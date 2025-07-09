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9 июля, 19:30

Несут цветы и игрушки: Стихийный мемориал возник в Курске после смертельного удара ВСУ

В Курске возник стихийный мемориал после удара ВСУ по пляжу

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курске на Театральной площади возник стихийный мемориал, куда жители несут цветы и игрушки в память о жертвах удара ВСУ по городскому пляжу. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Самая большая боль – наш пятилетний герой Анатолий. Никто не думал. Все верили и надеялись на лучшее. Спи спокойно, малыш», – написал Хинштейн в телеграм-канале.

  • Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

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Глава региона подчеркнул, что все погибшие мирные куряне стали жертвами бесчеловечного преступления украинских нацистов.

«Это наша боль. Курск 08.07.2025. Помним. Скорбим», – добавил он.

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Напомним, вечером 8 июля украинские вооружённые формирования нанесли удар беспилотниками по городскому пляжу в Курске. Дроны несли на себе по пять килограммов пластита и поражающие элементы в виде металлических шариков. В результате атаки ВСУ погибли четыре человека, среди них – пятилетний Толя, который закрыл собой маму. Ещё несколько жителей города получили ранения и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. СКР завёл уголовное дело о теракте по факту нападения на пляж.

Юния Ларсон
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