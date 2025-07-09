МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске

Россия призывает мировое сообщество, способное трезво оценивать происходящее, решительно осудить террористические атаки, совершённые Киевом в Курске и Рыльске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы искренне соболезнуем семьям погибших и пострадавшим в результате этих жестоких атак, направленных против мирных граждан нашей страны. Обращаемся к тем, кто, несмотря на западную и украинскую цензуру, всё ещё способен видеть реальную картину происходящего, — с призывом дать жёсткую оценку этим кровавым преступлениям киевского режима», — подчеркнула Захарова.