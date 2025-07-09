Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 08:30

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Россия призывает мировое сообщество, способное трезво оценивать происходящее, решительно осудить террористические атаки, совершённые Киевом в Курске и Рыльске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы искренне соболезнуем семьям погибших и пострадавшим в результате этих жестоких атак, направленных против мирных граждан нашей страны. Обращаемся к тем, кто, несмотря на западную и украинскую цензуру, всё ещё способен видеть реальную картину происходящего, — с призывом дать жёсткую оценку этим кровавым преступлениям киевского режима», — подчеркнула Захарова.

Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске
Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске

Напомним, вечером 8 июля в результате атаки ВСУ по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. СК квалифицировал подлую атаку ВСУ на пляж в Курске как теракт.

Больше новостей по теме на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar