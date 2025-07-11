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Регион
11 июля, 17:51

Украинские спецслужбы захотели передать России координаты бригады ВСУ

ТАСС: Спецслужбы Украины готовы предоставить РФ данные о дислокации бригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские спецслужбы готовы предоставить России координаты подразделения ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Спецслужбы киевского режима для организации провокаций внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиции 143-й ОМБр [ВСУ]», — сказал собеседник агентства.

Известно, что 143-я отдельная механизированная бригада дислоцируется в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области. По заявлению представителя российских силовых структур, украинское командование оставило эту бригаду без поддержки.

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Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* допустил перемирие с Россией в ближайшие месяцы. При этом он также выразил уверенность, что США «в ближайшем будущем» продолжат оказывать поддержку Незалежной и Вашингтон сможет отправить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
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