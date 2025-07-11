Прекращение огня на территории Незалежной в ближайшие месяцы возможно. Как сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в интервью Bloomberg, достигнуть перемирия реально «задолго до конца этого года».

«Реалистично ли это сделать — да. Сложно ли это — нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьёмся этого», — сказал Буданов*.

Он также утверждал, что у России якобы есть планы продвинуться вглубь Днепропетровской области на 10 километров с целью создания буферной зоны, и выразил сомнение в возможности полного освобождения российскими силами территории ДНР до конца года, назвав это «нереальным».

По словам Буданова*, США планируют и дальше оказывать Украине военную помощь, включая поставки дополнительных систем ПВО. Он также отметил, что не видит оснований полагать, что сотрудничество между странами прекратится, поскольку, по его мнению, это не отвечает интересам США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений. В этот же день спецпредставитель Белого дома Кит Келлог собирается приехать на Украину, где проведёт целую неделю. В последний раз он посещал Незалежную в феврале.