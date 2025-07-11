«Подобные вещи мы увидим»: В офисе Зеленского снова выступили с угрозами в адрес России

Украина не исключает возможности проведения операций, подобных «Паутине», на российской территории. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса интервью азербайджанскому изданию Report.

Помимо этого, он прокомментировал результаты операции, назвав её «чувствительным ударом». По оценкам чиновника, Киев якобы смог продемонстрировать способность действовать на стратегическую глубину. Он также выразил уверенность, что подобные атаки очень ощутимы для российских военных.