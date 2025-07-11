«Подобные вещи мы увидим»: В офисе Зеленского снова выступили с угрозами в адрес России
Замглавы офиса Зеленского Палиса анонсировал аналоги операции «Паутина» в РФ
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Украина не исключает возможности проведения операций, подобных «Паутине», на российской территории. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса интервью азербайджанскому изданию Report.
«Да, я уверен, мы увидим подобные вещи в будущем. Обязательно», — анонсировал чиновник.
Помимо этого, он прокомментировал результаты операции, назвав её «чувствительным ударом». По оценкам чиновника, Киев якобы смог продемонстрировать способность действовать на стратегическую глубину. Он также выразил уверенность, что подобные атаки очень ощутимы для российских военных.
Напомним, что 1 июня украинские вооружённые силы осуществили удар по российским авиабазам, известный как операция «Паутина». В ходе миссии ВСУ использовали 117 беспилотников, которые способны прожигать корпус самолёта и взрываться внутри, нанося максимальный ущерб цели. В ответ на это в ночь на 6 июня ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на территории Украины. В американском издании указали, что атаки Киева повлекут за собой серьёзные последствия.