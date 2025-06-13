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Регион
13 июня, 16:16

«Рискуем попасть в паутину»: На Западе назвали фатальную ошибку Украины

ТАС: В США назвали ошибкой атаку ВСУ на российские авиабазы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Удары Киева по российским аэродромам влекут за собой серьёзные последствия, ставя Украину и её западных партнёров в уязвимое положение. Об этом пишет The American Conservative. В материале издания подчеркнули, что операция «Паутина», которую развернули на территории РФ киевские власти, не поможет одержать победу в противостоянии. Этот шаг наоборот способен лишь усугубить и без того напряжённую ситуацию, а в дальнейшем привести к проигрышу украинской стороны.

«Есть более серьёзные опасности подрыва режима контроля над вооружениями и втягивания Запада в более масштабную войну. Украинская разведка сплела впечатляющую паутину. Теперь они — и мы — рискуем попасть в неё», — говорится в материале.

Издание отмечает, что многие из военных кампаний Украины, хотя и были проведены для того, чтобы заверить западных партнёров в мощи Незалежной, по факту лишь истощали ресурсы и препятствовали достижению реальных военных целей Киева.

«Это странно»: Военный усомнился в словах Зеленского об операции «Паутина»
«Это странно»: Военный усомнился в словах Зеленского об операции «Паутина»

Напомним, что 1 июня украинские вооружённые силы осуществили удар по российским авиабазам, известный как операция «Паутина». Метод доставки атакующих дронов был необычным — они были замаскированы в большегрузных транспортных средствах, где для них были оборудованы специальные скрытые полости под фальшпотолками в грузовых контейнерах. Позднее Зеленский заявлял, что водители грузовиков ничего не знали о готовящейся атаке и «просто выполняли свою работу». Удар возмездия, от которого американский лидер отговаривал российского президента Владимира Путина, не заставил себя долго ждать — в ночь на 6 июня ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным объектам на территории Украины.

Ольга Сливченко
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