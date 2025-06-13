Удары Киева по российским аэродромам влекут за собой серьёзные последствия, ставя Украину и её западных партнёров в уязвимое положение. Об этом пишет The American Conservative. В материале издания подчеркнули, что операция «Паутина», которую развернули на территории РФ киевские власти, не поможет одержать победу в противостоянии. Этот шаг наоборот способен лишь усугубить и без того напряжённую ситуацию, а в дальнейшем привести к проигрышу украинской стороны.

«Есть более серьёзные опасности подрыва режима контроля над вооружениями и втягивания Запада в более масштабную войну. Украинская разведка сплела впечатляющую паутину. Теперь они — и мы — рискуем попасть в неё», — говорится в материале.