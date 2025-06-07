«Это странно»: Военный усомнился в словах Зеленского об операции «Паутина»

Водители грузовиков, использовавшие FPV-дроны для атак на российские аэродромы, были в курсе операции СБУ под кодовым названием «Паутина». Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру». По его словам, водители были посвящены в детали операции СБУ.

«Просто вести машину, которую дали, это весьма и весьма [странно]. Я допускаю, что все понимали, что, как и почему», — предположил Дандыкин.