«Это странно»: Военный усомнился в словах Зеленского об операции «Паутина»
Военэксперт Дандыкин: Водители фур должны были знать об операции СБУ
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Водители грузовиков, использовавшие FPV-дроны для атак на российские аэродромы, были в курсе операции СБУ под кодовым названием «Паутина». Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру». По его словам, водители были посвящены в детали операции СБУ.
«Просто вести машину, которую дали, это весьма и весьма [странно]. Я допускаю, что все понимали, что, как и почему», — предположил Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что заявления Зеленского, отрицающие причастность, могут не соответствовать действительности. Он также добавил, что к инциденту могли быть причастны другие структуры, курирующие деятельность украинских спецслужб.
Напомним, 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах атаковали дроны. В ряде областей для этого использовали БПЛА, тайно доставленные на фурах. Зеленский заявлял, что водители грузовиков ничего не знали о готовящейся атаке. В ночь на 6 июня ВС РФ в качестве возмездия нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным объектам на территории Украины.