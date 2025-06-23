Украина применила 117 дронов-камикадзе в операции «Паутина»
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* раскрыл некоторые подробности о недавней операции «Паутина», в ходе которой были задействованы 117 ударных беспилотных летательных аппаратов.
По словам главы СБУ, в этой операции использовались дроны, способные прожигать корпус самолёта и взрываться внутри, нанося максимальный ущерб цели. Таким образом, украинские силовики применили тактику «дронов-камикадзе» для поражения выбранных объектов.
Напомним, 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах атаковали дроны. В ряде областей для этого использовали БПЛА, тайно доставленные на фурах. Зеленский заявлял, что водители грузовиков ничего не знали о готовящейся атаке. В ночь на 6 июня ВС РФ в качестве возмездия нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным объектам на территории Украины.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.