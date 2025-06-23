Украина применила 117 дронов-камикадзе в операции «Паутина»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* раскрыл некоторые подробности о недавней операции «Паутина», в ходе которой были задействованы 117 ударных беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы СБУ, в этой операции использовались дроны, способные прожигать корпус самолёта и взрываться внутри, нанося максимальный ущерб цели. Таким образом, украинские силовики применили тактику «дронов-камикадзе» для поражения выбранных объектов.