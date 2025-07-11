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Регион
11 июля, 15:10

«Удары будут усиливаться»: Политолог объяснил рост производства «Гераней» и будущее буферных зон

Политолог Михайлов: Все буферные зоны в итоге войдут в состав России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре, включая цели в Киеве вблизи аэропорта Жуляны и вагоностроительный завод, а также формируют буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. О перспективах этих регионов 360.ru рассказал политолог Евгений Михайлов. По его мнению, все создаваемые буферные зоны в конечном итоге войдут в состав России.

«Чем больше мы возьмём территорий, тем быстрее население захочет проголосовать за присоединение. Население видит, какова «российская оккупация» сейчас в Мариуполе. Там люди на пляжах, отдыхают везде, и всё хорошо. Приняли гражданство, получают все социальные блага. У нас есть, что предложить тому населению, которое пока находится в буферной зоне», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что буферная зона действительно расширяется, а продвижение в Днепропетровской области, по его оценке, открывает новые возможности для наступления в сторону Запорожья и Одессы. Он указал, что Днепропетровская область представляет собой иной задел, позволяя действовать в направлении Запорожья и освобождать территории к Одессе, пока Владимир Зеленский и американцы думают. Михайлов добавил, что эта область малонаселённая, и предположил, что вскоре к России могут присоединиться десятки квадратных километров.

Отвечая на вопрос о возможной передышке для Украины, Михайлов заявил, что Россия, напротив, будет наращивать интенсивность атак. Эксперт добавил, что до тех пор, пока Киев и его западные партнёры не демонстрируют готовности к переговорам, РФ продолжит активные действия на фронте и в глубине украинской территории.

Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом
Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска за неделю провели шесть групповых ударов по украинскому ВПК и военной инфраструктуре. Согласно сводке, удары высокоточным оружием («Кинжал», БПЛА) были нацелены на оборонные предприятия, аэродромы, арсеналы, производственные мощности, а также базы хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ. Также были ликвидированы склады топлива, военного имущества и центры комплектования.

Александра Мышляева
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