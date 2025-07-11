Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре, включая цели в Киеве вблизи аэропорта Жуляны и вагоностроительный завод, а также формируют буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. О перспективах этих регионов 360.ru рассказал политолог Евгений Михайлов. По его мнению, все создаваемые буферные зоны в конечном итоге войдут в состав России.

«Чем больше мы возьмём территорий, тем быстрее население захочет проголосовать за присоединение. Население видит, какова «российская оккупация» сейчас в Мариуполе. Там люди на пляжах, отдыхают везде, и всё хорошо. Приняли гражданство, получают все социальные блага. У нас есть, что предложить тому населению, которое пока находится в буферной зоне», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что буферная зона действительно расширяется, а продвижение в Днепропетровской области, по его оценке, открывает новые возможности для наступления в сторону Запорожья и Одессы. Он указал, что Днепропетровская область представляет собой иной задел, позволяя действовать в направлении Запорожья и освобождать территории к Одессе, пока Владимир Зеленский и американцы думают. Михайлов добавил, что эта область малонаселённая, и предположил, что вскоре к России могут присоединиться десятки квадратных километров.

Отвечая на вопрос о возможной передышке для Украины, Михайлов заявил, что Россия, напротив, будет наращивать интенсивность атак. Эксперт добавил, что до тех пор, пока Киев и его западные партнёры не демонстрируют готовности к переговорам, РФ продолжит активные действия на фронте и в глубине украинской территории.