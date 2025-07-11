Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 06:58

Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом

ВС РФ нанесли удар «Геранями» по авиабазе в Николаевской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские беспилотники в ночь на 11 июля нанесли удар по одному из ключевых аэродромов Вооружённых сил Украины — Кульбакино Николаевской области. Об этом сообщает портал «Украина.ру»‎ со ссылкой на ресурс Condottiero.

По данным источника, над объектом было зафиксировано падение не менее десяти дронов-камикадзе типа «Герань». После серии взрывов на территории аэродрома началась детонация, что может свидетельствовать о наличии боезапаса и горюче-смазочных материалов на объекте.

Удар, по мнению военного обозревателя, мог быть направлен на предотвращение размещения или подготовки американских истребителей F-16, которые Киев ожидает получить в ближайшие месяцы. Кроме того, он предположил, что под ударом могли оказаться склады с боеприпасами, а также топливные хранилища.

Тысячи ВСУшников могут попасть в огненный мешок под Красноармейском
Тысячи ВСУшников могут попасть в огненный мешок под Красноармейском

А ранее Life.ru писал, как российский «Искандер» лишил ВСУ целой бригады морпехов в Баратовке. А накануне наши парни нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar