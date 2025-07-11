Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом
ВС РФ нанесли удар «Геранями» по авиабазе в Николаевской области
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Российские беспилотники в ночь на 11 июля нанесли удар по одному из ключевых аэродромов Вооружённых сил Украины — Кульбакино Николаевской области. Об этом сообщает портал «Украина.ру» со ссылкой на ресурс Condottiero.
По данным источника, над объектом было зафиксировано падение не менее десяти дронов-камикадзе типа «Герань». После серии взрывов на территории аэродрома началась детонация, что может свидетельствовать о наличии боезапаса и горюче-смазочных материалов на объекте.
Удар, по мнению военного обозревателя, мог быть направлен на предотвращение размещения или подготовки американских истребителей F-16, которые Киев ожидает получить в ближайшие месяцы. Кроме того, он предположил, что под ударом могли оказаться склады с боеприпасами, а также топливные хранилища.