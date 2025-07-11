Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом

Российские беспилотники в ночь на 11 июля нанесли удар по одному из ключевых аэродромов Вооружённых сил Украины — Кульбакино Николаевской области. Об этом сообщает портал «Украина.ру»‎ со ссылкой на ресурс Condottiero.

По данным источника, над объектом было зафиксировано падение не менее десяти дронов-камикадзе типа «Герань». После серии взрывов на территории аэродрома началась детонация, что может свидетельствовать о наличии боезапаса и горюче-смазочных материалов на объекте.