Армия России ударила по Киеву в день заседания «коалиции желающих» по поставкам ПВО

В ночь на 10 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский обратил внимание на то, что атаку наши парни совершили в день заседания «коалиции желающих», в рамках которой поднимут тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО.