Армия России ударила по Киеву в день заседания «коалиции желающих» по поставкам ПВО
ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области с применением ракет и дронов
Обложка © Госслужба Украины по ЧС
В ночь на 10 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский обратил внимание на то, что атаку наши парни совершили в день заседания «коалиции желающих», в рамках которой поднимут тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО.
Воздушная тревога длилась около 10 часов, а удары наносились с использованием различного вооружения. По словам главы киевского режима, российская армия выпустила 18 ракет, в том числе баллистических, а также около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – «Шахеды».
Зеленский вспомнил о заседании «коалиции желающих», но опустил важный момент – удар по Украине нанесён после массированной атаки ВСУ на пляж в Курске, в результате которой были убиты мирные жители. Один из них – пятилетний мальчик Толя, который закрыл своим телом маму. Дядя юного героя из Курска расплакался, узнав о его гибели. А ночью наши бойцы начали бомбить Украину ракетами мести с надписью «За мальчика Анатолия из Курска».