«Единственный наследник наш»: Дядя погибшего 5-летнего Толи из Курска расплакался, узнав о трагедии
Погибший при атаке ВСУ на Курск 5-летний Толя был единственным ребёнком в семье
Стихийный мемориал жертвам обстрела ВСУ в Курске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Пятилетний мальчик Толя, который погиб в результате атаки украинских боевиков на пляж в Курске, был единственным ребёнком в семье. Об этом рассказал его дядя.
«Это единственный был наследник наш. Ох, господи», — сказал мужчина в беседе с RT.
Дядя Толи узнал о гибели ребёнка от журналистов. Мужчина не смог сдержать слёз. По его словам, мать погибшего мальчика – художница. Во время атаки ВСУ на городской пляж вечером 8 июля она получила ожоги рук и пока не выходит на связь с родственниками. Толя был её единственным сыном.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик, пострадавший при ударе украинских войск по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в московскую больницу. У ребёнка было более 30% ожогов тела. При атаке ВСУ малыш закрыл собой маму.