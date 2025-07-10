«Единственный наследник наш»: Дядя погибшего 5-летнего Толи из Курска расплакался, узнав о трагедии

Пятилетний мальчик Толя, который погиб в результате атаки украинских боевиков на пляж в Курске, был единственным ребёнком в семье. Об этом рассказал его дядя.

«Это единственный был наследник наш. Ох, господи», — сказал мужчина в беседе с RT.

Дядя Толи узнал о гибели ребёнка от журналистов. Мужчина не смог сдержать слёз. По его словам, мать погибшего мальчика – художница. Во время атаки ВСУ на городской пляж вечером 8 июля она получила ожоги рук и пока не выходит на связь с родственниками. Толя был её единственным сыном.