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10 июля, 01:51

«Единственный наследник наш»: Дядя погибшего 5-летнего Толи из Курска расплакался, узнав о трагедии

Погибший при атаке ВСУ на Курск 5-летний Толя был единственным ребёнком в семье

Стихийный мемориал жертвам обстрела ВСУ в Курске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Стихийный мемориал жертвам обстрела ВСУ в Курске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Пятилетний мальчик Толя, который погиб в результате атаки украинских боевиков на пляж в Курске, был единственным ребёнком в семье. Об этом рассказал его дядя.

«Это единственный был наследник наш. Ох, господи», сказал мужчина в беседе с RT.

Дядя Толи узнал о гибели ребёнка от журналистов. Мужчина не смог сдержать слёз. По его словам, мать погибшего мальчика – художница. Во время атаки ВСУ на городской пляж вечером 8 июля она получила ожоги рук и пока не выходит на связь с родственниками. Толя был её единственным сыном.

Морпехи Севастополя показали ракету мести за 5-летнего Толю из Курска
Морпехи Севастополя показали ракету мести за 5-летнего Толю из Курска

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик, пострадавший при ударе украинских войск по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в московскую больницу. У ребёнка было более 30% ожогов тела. При атаке ВСУ малыш закрыл собой маму.

Юния Ларсон
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