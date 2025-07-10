Морпехи Севастополя показали ракету мести за 5-летнего Толю из Курска
Ракета, подписанная морпехами. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя
Военнослужащие 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота опубликовали фотографию ракеты, которую выпустили по позициям ВСУ в качестве мести за гибель 5-летнего мальчика, раненого в результате украинского обстрела пляжа в Курске.
«Ловите, ****! Скоро ещё добавим!» – такое послание передали российские морпехи.
На самой ракете бойцы написали: «За мальчика Анатолия из Курска».
Ранее стало известно, что пятилетний мальчик по имени Толя, получивший ранения при обстреле ВСУ городского пляжа в Курске, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания специализированной медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в городе возник стихийный мемориал – туда люди несут цветы и игрушки в память о Толе и других жертвах украинского обстрела.