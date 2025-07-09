Огромные воронки и тела жертв: Появилось видео с пляжа в Курске сразу после налёта дронов ВСУ
Следком опубликовал видео осмотра городского пляжа в Курске после атаки БПЛА ВСУ
Следком опубликовал видео с осмотром городского пляжа в Курской области, который вечером 8 июля атаковали украинские беспилотники. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
Осмотр городского пляжа в Курске после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Следком
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты от беспилотного летательного аппарата, а также поражающие элементы для причинения максимального урона гражданскому населению», — сказано в публикации.
Напомним, что вчера вечером ВСУ решили ударить по городскому пляжу в Курске беспилотниками, в результате чего погибло трое человек. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 10. При этом пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.
Обложка © Telegram / Следком