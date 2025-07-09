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9 июля, 10:19

Огромные воронки и тела жертв: Появилось видео с пляжа в Курске сразу после налёта дронов ВСУ

Следком опубликовал видео осмотра городского пляжа в Курске после атаки БПЛА ВСУ

Следком опубликовал видео с осмотром городского пляжа в Курской области, который вечером 8 июля атаковали украинские беспилотники. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Осмотр городского пляжа в Курске после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Следком

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты от беспилотного летательного аппарата, а также поражающие элементы для причинения максимального урона гражданскому населению», — сказано в публикации.

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Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске

Напомним, что вчера вечером ВСУ решили ударить по городскому пляжу в Курске беспилотниками, в результате чего погибло трое человек. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 10. При этом пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Обложка © Telegram / Следком

Владимир Озеров
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