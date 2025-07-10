ВС РФ ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

Российские войска поразили пункт временной дислокации бригады морпехов ВСУ в Николаевской области, все выявленные цели уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ночь на 10 июля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Атаку совершили прямо в день заседания «коалиции желающих», где Зеленский обсудит тему поставок ПВО. Воздушная тревога в столице Украины длилась около 10 часов, ВС РФ выпустили по военным целям ВСУ 18 ракет, в том числе баллистических, а также около 400 ударных дронов.