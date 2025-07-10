Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:22

ВС РФ ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска поразили пункт временной дислокации бригады морпехов ВСУ в Николаевской области, все выявленные цели уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесён ракетным комплексом «Искандер» в районе населенного пункта Баратовка. Цели были уничтожены, это подтвердили кадры объективного контроля.

Зеленский подвёл итоги десятичасовой атаки ВС России на Украину
Зеленский подвёл итоги десятичасовой атаки ВС России на Украину

Также в ночь на 10 июля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Атаку совершили прямо в день заседания «коалиции желающих», где Зеленский обсудит тему поставок ПВО. Воздушная тревога в столице Украины длилась около 10 часов, ВС РФ выпустили по военным целям ВСУ 18 ракет, в том числе баллистических, а также около 400 ударных дронов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar