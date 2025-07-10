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Регион
10 июля, 08:16
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Зеленский подвёл итоги десятичасовой атаки ВС России на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Владимир Зеленский подтвердил, что по Киеву и ряду украинских регионов был нанесён массированный удар с воздуха. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам украинского лидера, за почти десять часов по столице и другим областям было выпущено более 400 ракет и беспилотников. Атаки сопровождались взрывами и возгораниями и по продолжительности заняли десять часов.

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«Главный удар пришёлся на Киев и Киевскую область. Также под обстрелами оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области», — отметил Зеленский.

Life.ru уже сообщал, что в ночь на 10 июля наши парни действительно нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Атаку совершили прямо в день заседания «коалиции желающих», где Зеленский обсудит тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО.

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Марина Фещенко
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