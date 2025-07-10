Зеленский подвёл итоги десятичасовой атаки ВС России на Украину

Владимир Зеленский подтвердил, что по Киеву и ряду украинских регионов был нанесён массированный удар с воздуха. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам украинского лидера, за почти десять часов по столице и другим областям было выпущено более 400 ракет и беспилотников. Атаки сопровождались взрывами и возгораниями и по продолжительности заняли десять часов.

«Главный удар пришёлся на Киев и Киевскую область. Также под обстрелами оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области», — отметил Зеленский.