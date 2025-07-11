Тысячи ВСУшников могут попасть в огненный мешок под Красноармейском

ВС РФ продолжают наступление под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР: сразу несколько бригад прорвали оборону ВСУ с двух направлений, и около 6000 украинских военных рискуют оказаться в полном окружении. По данным Mash, под контролем российских сил оказалась значительная часть направлений к северу и юго-западу от города. Активное продвижение идёт в районе села Песчаное и посёлка Новоэкономическое.

В Новоэкономическом за сутки уничтожены три пункта временной дислокации противника и более десятка единиц техники. Манёвр российской армии в Днепропетровской области вынудил ВСУ срочно перебрасывать силы и ослаблять другие участки фронта, что, по словам военных экспертов, ускоряет обрушение линии обороны.