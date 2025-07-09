15-тысячное войско из «элитных» частей ВСУ взято в огневой мешок в ДНР, идёт утилизация
Группировка ВСУ из 15 тысяч солдат оказалась в огневом мешке в Константиновке
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Группировка ВСУ численностью порядка 15 тысяч солдат и наёмников оказалась в огневом мешке в Константиновке ДНР и его окрестностях. Об этом узнал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Порядка 15 тысяч человек личного состава противника сейчас в огневом мешке в Константиновке, а также южнее, западе, восточнее и северо-восточнее города. Сейчас там образовался карман от Яблоновки до Часова Яра», — отметил Кимаковский в беседе с ТACС.
По словам чиновника, сейчас идёт утилизация попавших в окружение украинских солдат и наёмников. На данном участке фронта, как пояснил Кимаковский, на стороне противника работают наиболее боеспособные силы, включая элитные подразделения БПЛА.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие загнали украинских солдат в огневой мешок в районе Зелёной Долины ДНР. ВС РФ также удалось взять под контроль небольшой участок дороги, из-за чего у ВСУ начались проблемы с логистикой.