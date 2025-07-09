Российские силы продолжают наступление в районе Константиновки в ДНР, создавая огневой мешок длиной около 16 километров, в котором могут оказаться до восьми украинских бригад численность около 8000 солдат. Об этом сообщает Mash.

В огневой мешок рискуют попасть три механизированные нацбригады, включая печально известный батальон «Скала», прозванный в военных кругах «мясным батальоном».

С севера подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии завершают зачистку Часова Яра. По словам десантников, город удерживают единичные силы 24-й и 21-й механизированных бригад, лишённые крепких опорных пунктов.

С южного направления бойцы 33-й, 150-й и 242-й отдельной мотострелковой бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии оттесняют украинские войска к Константиновке. В настоящий момент ожесточённые столкновения идут в населённом пункте Романовка.

Основная линия обороны украинских сил протянулась от Катериновки до Великой Горы. Эта местность кишит боевиками ВСУ. Здесь находятся подразделения 107-й и 128-й бригад территориальной обороны, а также 1-й и 2-й механизированные батальоны президентской бригады, последний раз задействованные в боях в мае 2025 года. Кроме того, присутствуют 93-я и 44-я механизированные бригады ВСУ.

В ходе продвижения российских войск обнаружены некрологи иностранных наёмников — среди них англичане, грузины и бойцы французского иностранного легиона.