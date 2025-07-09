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9 июля, 05:59

«Сделал и всё»: Рядовой ВСУшник казнил двух российских военнопленных

ВСУ расстреляли двух российских военнопленных у села Комар в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Сдавшийся в плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов, захваченных в районе населённого пункта Комар Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В начале июня в районе Комара в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат, которых по приказу командира роты Крикривенко с позывным Качур расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения, в присутствии старшего группы с позывным Костыль», — рассказал собеседник агентства.

На допросе сам Скубак признался, что этот приказ мог выполнить и старший группы. Костыль спросил, кто будет расправляться с мужчинами, на что рядовой ответил: «Давай я». Скубак признал вину, но так и не смог объяснить, почему совершил преступление.

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Подобный случай произошёл также в конце мая текущего года в Разливе на Южно-Донецком направлении. Местная жительница рассказала, что украинские военные демонстративно расстреляли двух российских военнопленных. Момент расправы заметил её сын, когда пошёл заниматься хозяйством.

Наталья Афонина
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