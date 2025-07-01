Боевики ВСУ ограбили и расстреляли семью под Покровском

На территории, контролируемой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), была расстреляна семья с целью ограбления. Об этом в TikTok сообщил Станислав Прытков, знакомый погибшего Владислава Карпачова. Инцидент произошёл в селе Гришино под Покровском.

По словам Прыткова, преступники в военной форме проникли в дом и расстреляли сына, мать и собаку. После этого они ограбили дом, угнали автомобиль и скрылись.

«В селе Гришино, под Покровском, люди в форме зашли в дом, расстреляли сына, мать, и собаку. Ограбили, забрали машину и уехали… Прямо о том, что убили военные, никто не говорит. Используют формулировку «люди в форме с оружием», — написал знакомый погибшего.

Угнанный автомобиль Toyota бронзового цвета с номером АН1070РА зарегистрирован в Покровске. В полиции об исчезновении Галины Карпачовой (1975 г.р.) и Владислава Карпачова (1999 г.р.) сообщили 26 июня. В ориентировке указано, что в ночь на 26 июня в дом проникли неизвестные в военной форме. Официальные комментарии от полиции отсутствуют.