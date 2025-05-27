«Звериная жестокость!»: Хинштейн прокомментировал убийство дедушки из Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования семье дедушки Александра Григорьева, над которым издевались бойцы Вооружённых сил Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Хинштейна, на теле пенсионера были обнаружены огнестрельные ранения. Глава региона заверил, что преступники понесут заслуженное наказание. Александр Степанович жил на Донбассе, после начала боевых действий дочка забрала его в Курскую область.

«Бессмысленная, звериная жестокость! <...> Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными», — подчеркнул Хинштейн.