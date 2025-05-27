«Звериная жестокость!»: Хинштейн прокомментировал убийство дедушки из Суджи
Хинштейн выразил соболезнования семье дедушки, расстрелянного под Суджей
Александр Григорьев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования семье дедушки Александра Григорьева, над которым издевались бойцы Вооружённых сил Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Хинштейна, на теле пенсионера были обнаружены огнестрельные ранения. Глава региона заверил, что преступники понесут заслуженное наказание. Александр Степанович жил на Донбассе, после начала боевых действий дочка забрала его в Курскую область.
«Бессмысленная, звериная жестокость! <...> Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными», — подчеркнул Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в Курской области дочь опознала тело своего отца, над которым издевались украинские военные. Тело было обнаружено российскими солдатами в ходе зачистки одного из населённых пунктов. Долгое время Александр Григорьев числился пропавшим без вести, и семья надеялась на его возвращение живым. Тело пенсионера было вывезено волонтёрами ещё в марте.