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26 мая, 09:23

Дедушку с видео, над которым издевались ВСУшники в Судже, убили

Дочь дедушки из Суджи, над которым издевались бойцы ВСУ, подтвердила его гибель

Александр Григорьев. Обложка © Telegram / Mash

Александр Григорьев. Обложка © Telegram / Mash

Дедушка из курского приграничья, который в августе 2024 года вскоре после нападения ВСУ, столкнулся с украинскими солдатами в касках с нацистской символикой, погиб. Его дочь опознала тело, сообщает Mash.

Бойцы ВСУ, издевавшиеся над пенсионером из Курской области. Видео © Telegram / Mash

Страшную новость о смерти отца дочери сообщили российские солдаты, участвовавшие в зачистке Гоголевки. Предварительно, его убили украинские военные. После эвакуации уцелевших, надежда на то, что 74-летний Александр Степанович жив, угасла. Его тело было передано дочери для опознания. После визуального подтверждения, 1 мая пенсионера кремировали. С августа прошлого года мужчина считался пропавшим без вести, и всё это время родные жили надеждой на чудо.

Как сообщает издание Daily Storm, тело пенсионера вывезли волонтёры ещё в марте.

Эвакуация под огнём: Активисты Народного фронта попали под обстрел ВСУ при спасении пенсионеров из Суджи
Эвакуация под огнём: Активисты Народного фронта попали под обстрел ВСУ при спасении пенсионеров из Суджи

Напомним, в Сети в августе прошлого года появилось видео, на котором солдаты ВСУ в нацистской форме издеваются над пенсионером в Курской области. Одним из преступников оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. После этого инцидента дедушка пропал без вести.

Мария Любицкая
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