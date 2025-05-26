Дедушка из курского приграничья, который в августе 2024 года вскоре после нападения ВСУ, столкнулся с украинскими солдатами в касках с нацистской символикой, погиб. Его дочь опознала тело, сообщает Mash.

Бойцы ВСУ, издевавшиеся над пенсионером из Курской области. Видео © Telegram / Mash

Страшную новость о смерти отца дочери сообщили российские солдаты, участвовавшие в зачистке Гоголевки. Предварительно, его убили украинские военные. После эвакуации уцелевших, надежда на то, что 74-летний Александр Степанович жив, угасла. Его тело было передано дочери для опознания. После визуального подтверждения, 1 мая пенсионера кремировали. С августа прошлого года мужчина считался пропавшим без вести, и всё это время родные жили надеждой на чудо.

Как сообщает издание Daily Storm, тело пенсионера вывезли волонтёры ещё в марте.