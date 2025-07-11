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11 июля, 09:16

ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины

Гиперзвуковая ракета «Кинжал». Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Гиперзвуковая ракета «Кинжал». Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается в ежедневной сводке ведомства, с 5 по 11 июля ВС РФ высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА, нанесли шесть групповых ударов, поразив предприятия украинского ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ. Вместе с тем были уничтожены арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, а также территориальные центры комплектования.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

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Ранее сообщалось, что российские беспилотники в ночь на 11 июля нанесли удар по одному из ключевых аэродромов ВСУ — Кульбакино Николаевской области. Над объектом было зафиксировано падение не менее десяти дронов-камикадзе типа «Герань».

Наталья Демьянова
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