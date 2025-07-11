ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается в ежедневной сводке ведомства, с 5 по 11 июля ВС РФ высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА, нанесли шесть групповых ударов, поразив предприятия украинского ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ. Вместе с тем были уничтожены арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, а также территориальные центры комплектования.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наёмников.