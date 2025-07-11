На дроне, атаковавшем ТЦК, нашли послание от «мирных одесситов»

В Сети появилось изображение беспилотника, на корпусе которого видна надпись: «для ТЦК от местных жителей города Одессы». Согласно информации из военных Telegram-каналов, аппарат был изготовлен на пожертвования, собранные одесситами.

Этот дрон, как утверждается, мог быть использован для удара по Территориальному центру комплектования в Одессе.

Напомним, что сегодня продолжилась череда ударов по украинским ТЦК. Российские военные обнаружили и поразили ударами «Гераней» военкомат, расположенный под землёй. ВСУ перенесли штаб-квартиру руководства одесского ТЦК на цокольные этажи завода, но это не спасло их — в настоящее время помещения разрушены и завалены бетонными балками. Также в Сети появилось видео атаки.