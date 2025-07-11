На дроне, атаковавшем ТЦК, нашли послание от «мирных одесситов»
В Сети появилось первое фото БПЛА, атаковавшего ТЦК в Одессе
В Сети появилось изображение беспилотника, на корпусе которого видна надпись: «для ТЦК от местных жителей города Одессы». Согласно информации из военных Telegram-каналов, аппарат был изготовлен на пожертвования, собранные одесситами.
БПЛА, котором могли атаковать ТЦК в Одессе. Фото © Telegram / Новости Одессы
Этот дрон, как утверждается, мог быть использован для удара по Территориальному центру комплектования в Одессе.
Напомним, что сегодня продолжилась череда ударов по украинским ТЦК. Российские военные обнаружили и поразили ударами «Гераней» военкомат, расположенный под землёй. ВСУ перенесли штаб-квартиру руководства одесского ТЦК на цокольные этажи завода, но это не спасло их — в настоящее время помещения разрушены и завалены бетонными балками. Также в Сети появилось видео атаки.
Как ранее писал Life.ru, в ночь на 7 июля российские войска провели масштабную атаку на украинские ТЦК и склады ударных БПЛА. В ходе этой операции было успешно поражено 138 объектов. Позднее появились данные об обстреле Харьковского территориального центра комплектования, который был атакован несколькими российскими БПЛА типа «Герань». Этот удар ликвидировал 35 сотрудников. Продолжая кампанию по срыву мобилизации на Украине, был также разрушен ТЦК в Запорожье. Украины отреагировали на массированную атаку с радостью.
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