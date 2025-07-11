Российские «Герани» нашли одесских военкомов даже под землёй
Подземное управление ТЦК уничтожено на территории завода в Одессе
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Подземное управление Одесского ТЦК уничтожено на территории завода «Стальканат» — по данным SHOT, массированный удар был нанесен 9 «Геранями».
После российских ударов по украинским военкоматам ВСУ перенесли штаб-квартиру руководителей одесского ТЦК на цокольные этажи завода. Сейчас все помещения разрушены и завалены бетонными балками.
Напомним, ранее сегодня БПЛА-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины на территории Одессы. Одной из целей стал «спрятанный» ТЦК.