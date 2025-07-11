Российские «Герани» нашли одесских военкомов даже под землёй

Подземное управление Одесского ТЦК уничтожено на территории завода «Стальканат» — по данным SHOT, массированный удар был нанесен 9 «Геранями».

После российских ударов по украинским военкоматам ВСУ перенесли штаб-квартиру руководителей одесского ТЦК на цокольные этажи завода. Сейчас все помещения разрушены и завалены бетонными балками.