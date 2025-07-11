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11 июля, 07:28

Российские «Герани» нашли одесских военкомов даже под землёй

Подземное управление ТЦК уничтожено на территории завода в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Подземное управление Одесского ТЦК уничтожено на территории завода «Стальканат» — по данным SHOT, массированный удар был нанесен 9 «Геранями».

После российских ударов по украинским военкоматам ВСУ перенесли штаб-квартиру руководителей одесского ТЦК на цокольные этажи завода. Сейчас все помещения разрушены и завалены бетонными балками.

Напомним, ранее сегодня БПЛА-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины на территории Одессы. Одной из целей стал «спрятанный» ТЦК.

На Украине предложили уничтожать граждан, радующихся ударам России по ТЦК
На Украине предложили уничтожать граждан, радующихся ударам России по ТЦК

Вооружённые силы России уже вывели из строя более 10% отделений территориальных центров комплектования (ТЦК) на территории Украины. Удары по военкоматам вызывают поддержку у части населения Незалежной.

Александра Вишнякова
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