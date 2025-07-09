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9 июля, 13:00

На Украине предложили уничтожать граждан, радующихся ударам России по ТЦК

Экс-нардеп Швайка: Радующиеся ударам по ТЦК должны работать как военнопленные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

На Украине призвали относиться к людям, которые радуются ударам по ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов. — Прим. Life.ru), как к пленным. Такое мнение высказал бывший депутат от партии «Свобода» и ныне заместитель начальника четвёртого центра рекрутинга сил территориальной обороны Игорь Швайка.

Швайка уличил таких украинцев в «антиукраинских и антигосударственных» взглядах. Экс-нардеп призвал отправлять их на разбор завалов и другие работы в прифронтовых городах.

Экс-командир роты батальона «Айдар»* Евгений Дикий призвал привлекать к ответственности за госизмену украинцев, поддерживающих в соцсетях российские удары по ТЦК. По его словам, такие люди являются предателями и СБУ должна реагировать на каждый подобный комментарий. Дикий подчеркнул, что этих граждан следует судить и «уничтожать как врагов».

Украинские ТЦК ждёт полная реорганизация из-за мощнейших российских ударов
Украинские ТЦК ждёт полная реорганизация из-за мощнейших российских ударов

Напомним, российские войска начали наносить точечные удары по зданиям украинских ТЦК в разных городах, из-за чего военкоматы переходят на онлайн-работу. Эти действия находят поддержку у части граждан Украины, которые надеются на их продолжение, поскольку за сотрудниками военкоматов давно закрепилась слава беспринципных «людоловов».

«Працуйте, братья»: Украинцы в Telegram умоляют Армию Россию не останавливаться с бомбёжкой ТЦК
«Працуйте, братья»: Украинцы в Telegram умоляют Армию Россию не останавливаться с бомбёжкой ТЦК

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Анастасия Никонорова
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