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8 июля, 14:14

Украинские ТЦК ждёт полная реорганизация из-за мощнейших российских ударов

Нардеп Федиенко: Большей части ТЦК нужно перейти на мобильно-передвижную работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В связи с российскими ударами рассматривается возможность реорганизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) на территории Украины. Об этом в одном из эфиров местному телеканалу заявил Народный депутат Александр Федиенко.

По словам чиновника, работу центров будут рассредотачивать по разным локациям. На данный момент в деятельности ТЦК есть определённые алгоритмы безопасности. Главной задачей является — создать условия, при которых не будут образовываться скопления, а также огромные очереди военнообязанных и гражданских.

«Где-то будет происходить один приём, где-то другой, если это нужно. Сейчас просто большей части ТЦК необходимо перейти на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины. И главное, необходимо сделать всё для того, чтобы не допускать скопления, огромных очередей военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК», — сказал депутат.

Каждый десятый военкомат на Украине не работает после ударов ВС РФ
Каждый десятый военкомат на Украине не работает после ударов ВС РФ

Стоит отметить, что в последнее время российские вооружённые силы наносят точечные удары по зданиям украинских ТЦК в различных городах, что приводит к переходу работы военных комиссариатов в онлайн-формат. Удары по центрам вызывают поддержку у части населения Незалежной, которые выражают надежду на продолжение подобных действий со стороны российских военных.

Наталья Афонина
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