Украинские ТЦК ждёт полная реорганизация из-за мощнейших российских ударов

В связи с российскими ударами рассматривается возможность реорганизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) на территории Украины. Об этом в одном из эфиров местному телеканалу заявил Народный депутат Александр Федиенко.

По словам чиновника, работу центров будут рассредотачивать по разным локациям. На данный момент в деятельности ТЦК есть определённые алгоритмы безопасности. Главной задачей является — создать условия, при которых не будут образовываться скопления, а также огромные очереди военнообязанных и гражданских.

«Где-то будет происходить один приём, где-то — другой, если это нужно. Сейчас просто большей части ТЦК необходимо перейти на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины. И главное, необходимо сделать всё для того, чтобы не допускать скопления, огромных очередей военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК», — сказал депутат.