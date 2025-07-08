Украинские ТЦК ждёт полная реорганизация из-за мощнейших российских ударов
Нардеп Федиенко: Большей части ТЦК нужно перейти на мобильно-передвижную работу
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В связи с российскими ударами рассматривается возможность реорганизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) на территории Украины. Об этом в одном из эфиров местному телеканалу заявил Народный депутат Александр Федиенко.
По словам чиновника, работу центров будут рассредотачивать по разным локациям. На данный момент в деятельности ТЦК есть определённые алгоритмы безопасности. Главной задачей является — создать условия, при которых не будут образовываться скопления, а также огромные очереди военнообязанных и гражданских.
«Где-то будет происходить один приём, где-то — другой, если это нужно. Сейчас просто большей части ТЦК необходимо перейти на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины. И главное, необходимо сделать всё для того, чтобы не допускать скопления, огромных очередей военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК», — сказал депутат.
Стоит отметить, что в последнее время российские вооружённые силы наносят точечные удары по зданиям украинских ТЦК в различных городах, что приводит к переходу работы военных комиссариатов в онлайн-формат. Удары по центрам вызывают поддержку у части населения Незалежной, которые выражают надежду на продолжение подобных действий со стороны российских военных.