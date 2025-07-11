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Регион
11 июля, 07:49

Появилось видео удара «Гераней» по подземному ТЦК в Одессе

Поддубный подтвердил удар Гераней по заводу Стальканат в Одессе

Российские ударные дроны продолжают выполнять задачи по уничтожению военной инфраструктуры противника. Как сообщает российский военкор Евгений Поддубный, по меньшей мере шесть барражирующих боеприпасов «Герань» нанесли удар по заводу «Стальканат» в Одессе, перепрофилированную под нужды ВСУ.

Удар по Одессе. Видео © Одесса INFO

После попаданий на территории предприятия наблюдались взрывы. Видео удара одного из дронов опубликовали в местных группах в соцсетях.

Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом
Десяток российских «Гераней» накрыл один из ключевых аэродромов ВСУ под Николаевом

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что российские «Герани» нашли одесских военкомов даже под землёй. После начала серии ударов по украинским военкоматам в Одессе перенесли штаб-квартиру ТЦК на цокольные этажи завода. Однако это не спасло. Сейчас все помещения разрушены и завалены бетонными балками.

Как сообщал Life.ru, российские силы приступили к нанесению прицельных ударов по объектам украинских ТЦК в различных городах, что вынудило военкоматы перевести часть работы в онлайн-формат. Такие действия получают одобрение части украинского населения, ожидающего их продолжения, поскольку военкомы давно ассоциируются с бесчестными «охотниками за людьми».

Обложка © SHOT

Мария Любицкая
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