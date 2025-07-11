Появилось видео удара «Гераней» по подземному ТЦК в Одессе

Российские ударные дроны продолжают выполнять задачи по уничтожению военной инфраструктуры противника. Как сообщает российский военкор Евгений Поддубный, по меньшей мере шесть барражирующих боеприпасов «Герань» нанесли удар по заводу «Стальканат» в Одессе, перепрофилированную под нужды ВСУ.

Удар по Одессе. Видео © Одесса INFO

После попаданий на территории предприятия наблюдались взрывы. Видео удара одного из дронов опубликовали в местных группах в соцсетях.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что российские «Герани» нашли одесских военкомов даже под землёй. После начала серии ударов по украинским военкоматам в Одессе перенесли штаб-квартиру ТЦК на цокольные этажи завода. Однако это не спасло. Сейчас все помещения разрушены и завалены бетонными балками.