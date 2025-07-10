Экс-боец ВСУ, перешедший на сторону России, поддержал удары по ТЦК

По словам Боба, который перешёл на сторону России и теперь служит в отряде Мартына Пушкаря, такие действия снизят количество принудительно мобилизованных украинцев. Он объяснил, что «бусификация» происходит следующим образом: представители ТЦК приезжают на микроавтобусах и просто забирают людей с улицы, о медкомиссии никто особенно не заботится. Дальше люди отправляются или в учебные центры, или непосредственно в воинские части. На одного мобилизованного приходится от 3 до 6 сотрудников ТЦК.