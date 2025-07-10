Экс-боец ВСУ, перешедший на сторону России, поддержал удары по ТЦК
Экс-боец ВСУ Боб: Удары ВС РФ по ТЦК сократят принудительную мобилизацию
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Бывший военный ВСУ Боб верит, что удары Российской армии по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), помогут уменьшить случаи насильственной мобилизации. Он высказал своё мнение РИА «Новости».
По словам Боба, который перешёл на сторону России и теперь служит в отряде Мартына Пушкаря, такие действия снизят количество принудительно мобилизованных украинцев. Он объяснил, что «бусификация» происходит следующим образом: представители ТЦК приезжают на микроавтобусах и просто забирают людей с улицы, о медкомиссии никто особенно не заботится. Дальше люди отправляются или в учебные центры, или непосредственно в воинские части. На одного мобилизованного приходится от 3 до 6 сотрудников ТЦК.
«Российская армия нанесла несколько ударов по ТЦК в разных областях. Результатом этих ударов по ТЦК станет снижение насильственного отлова людей в Украине», — считает Боб.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря состоит из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно из Запорожской области, которые борются с украинскими властями.
Напомним, российские силы приступили к нанесению прицельных ударов по объектам украинских ТЦК в различных городах, что вынудило военкоматы перевести свою работу в онлайн-формат. Такие действия получают одобрение части украинского населения, ожидающего их продолжения, поскольку сотрудники военкоматов давно ассоциируются с бесчестными «охотниками за людьми».