Ад на Заньковецкой: Нардеп рассказал, что в уничтоженном одесском ТЦК была настоящая пыточная
Дмитрук: Российские ракеты освободили людей от ада, уничтожив ТЦК в Одессе
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Сегодня российские войска нанесли массированный удар по подземному штабу Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Украинский нардеп Артём Дмитрук заявил, что именно в этом месте были зафиксированы сотни случаев насилия, в том числе над женщинами.
«Все в Одессе знают, что ТЦК на улице Заньковецкой — это ад! Там избивают и пытают людей каждый день. Там сотни случаев избиения людей, в том числе женщин, которые пришли в надежде спасти своих родных. Именно туда сейчас и прилетело», — заявил Дмитрук в своём блоге.
Дмитрук добавил, что эмоции, которые в связи с этим испытывают одесситы, всем понятны, намекая, что простые горожане на самом деле рады таким ударам ВС РФ.
Напомним, что наши войска за время спецоперации вывели из строя свыше 10% украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Точечные удары по объектам военной инфраструктуры продолжаются по всей территории Украины. Подобные атаки зачастую встречают поддержку среди украинского населения, особенно из числа родственников мобилизованных. Они поддерживают эти действия, называя военкоматы «центрами принудительной мобилизации».