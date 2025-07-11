Сегодня российские войска нанесли массированный удар по подземному штабу Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Украинский нардеп Артём Дмитрук заявил, что именно в этом месте были зафиксированы сотни случаев насилия, в том числе над женщинами.

«Все в Одессе знают, что ТЦК на улице Заньковецкой — это ад! Там избивают и пытают людей каждый день. Там сотни случаев избиения людей, в том числе женщин, которые пришли в надежде спасти своих родных. Именно туда сейчас и прилетело», — заявил Дмитрук в своём блоге.

Дмитрук добавил, что эмоции, которые в связи с этим испытывают одесситы, всем понятны, намекая, что простые горожане на самом деле рады таким ударам ВС РФ.