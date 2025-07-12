Новости СВО. Освобождены Зелёная Долина и посёлок Карла Маркса, ВСУ отбросили от Курской области, Трамп шантажирует Россию санкциями, 12 июля Армия России продвигается к Красному Лиману и занимает новые позиции в Сумской области, Трамп собирается ввести новые санкции против России — дайджест Life.ru. 11 июля, 21:07 Армия России загоняет ВСУ в мешок у Красноармейска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 12 июля

Министерство обороны подтвердило освобождение Зелёной Долины. Этот населённый пункт находится в 18 километрах от Красного Лимана.

— «Запад» продолжает расширять зону контроля к западу от линии Новосадовое – Терны – Ямполовка – Торское. Одна из целей группировки на этом участке фронта — обойти 20-тысячный Лиман с севера. Этот город необходимо брать, чтобы выйти на Славянск с северо-востока, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 12 июля 2025 года. Армия России освободила посёлок Карла Маркса (Мирное). Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Помимо этого ВС РФ выбили противника из посёлка Карла Маркса (Мирное). Успехи на этом направлении, где ранее были освобождены Толстой и Поддубное, говорят о грядущем заходе в Днепропетровскую область ещё на одном участке.

У Красноармейска (Покровска) ситуация у ВСУ ухудшается каждый день. Противник может попасть в окружение.

— В Красноармейске, Димитрове и агломерации большая группировка противника — минимум 10 тысяч человек. Все они фактически находятся в огневом мешке, — рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Карта СВО на 12 июля 2025 года. Российская армия освободила Зелёную Долину на Краснолиманском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 12 июля

Несмотря на попытки ВСУ создать красивую картинку из Тёткина, их там нет. Посёлок полностью под контролем Армии России. Хотя зайти противник пытается группами по 3–5 человек, но их ликвидируют наши дроноводы. Атаки украинских боевиков из Рыжевки привели к тому, что в окрестностях этого населённого пункта закрепились российские штурмовики. В очередной раз противник потерял американскую технику на этом направлении. Уничтожен бронеавтомобиль HMMWV.

Харьковская область, 12 июля

Поступает информация, что в Харьковской области освобождена Голубовка. В таком случае наши войска продвинулись по реке Оскол и вплотную приблизились к Купянску ещё с одного направления.

БПЛА ВС РФ — серьёзная угроза для ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Чем известен убитый в Киеве офицер СБУ

Появились новые подробности биографии полковника СБУ Ивана Воронича, ликвидированного несколько дней назад в Киеве. Источники New York Times утверждают, что именно он отвечал за убийство командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

— Подразделение, известное как Пятое управление, получало техническую поддержку от ЦРУ, — говорится в публикации.

Кроме того, Воронич участвовал в подготовке вторжения в Курскую область.

Трамп говорит о новых санкциях для России

В очередной раз президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия и Украина не остановили боевые действия. В грядущий понедельник он готовит некое специальное обращение. Вся миротворческая политика его закончилась раскрытием схемы по поставкам оружия на Украину.

— Мы отправляем оружие в НАТО, и альянс платит за него на 100%. То, что мы делаем, это поставляем оружие НАТО, а затем оно передаёт его и альянс платит за это, — заявил Трамп.

К тому же он вспомнил о санкциях. Американский лидер ждёт, что санкционный пакет против России утвердит Сенат.

— Это будет моим выбором, если я захочу им воспользоваться. Они собираются принять очень важный и очень жёсткий законопроект о санкциях, но будет ли он реализован — зависит от президента, — сказал хозяин Белого дома, но больше это похоже на шантаж, хотя давить надо не на Москву, а на Киев, который продолжает воинственную риторику, подкреплённую заявлениями европейских чиновников.

Авторы Даниил Черных