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Регион
11 июля, 10:37

ВСУ стянули под Красноармейск наиболее боеспособные части, и все они попали в «котёл‎»‎

Кимаковский: Около 10 тысяч солдат ВСУ оказались в огневом мешке в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Более десяти тысяч украинских военнослужащих, сосредоточенных в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР, оказались в огневом мешке. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«В Красноармейске, Димитрове и агломерации большая группировка противника — минимум 10 тысяч человек. Все они фактически находятся в огневом мешке», сообщил советник в беседе с ТАСС.

Он также уточнил, что в данное направление украинское командование стянуло бригаду «Птицы Мадьяра» и ударную группу «Дикие шершни».

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра.

Мария Любицкая
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