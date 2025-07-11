ВСУ стянули под Красноармейск наиболее боеспособные части, и все они попали в «котёл»
Кимаковский: Около 10 тысяч солдат ВСУ оказались в огневом мешке в ДНР
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Более десяти тысяч украинских военнослужащих, сосредоточенных в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР, оказались в огневом мешке. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
«В Красноармейске, Димитрове и агломерации большая группировка противника — минимум 10 тысяч человек. Все они фактически находятся в огневом мешке», — сообщил советник в беседе с ТАСС.
Он также уточнил, что в данное направление украинское командование стянуло бригаду «Птицы Мадьяра» и ударную группу «Дикие шершни».
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра.