Оборонительные позиции украинских сил на Южно-Донецком направлении почти полностью уничтожены, и на ключевых участках фронта остались лишь тыловые части. С таким заявлением выступил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра. Российские силы продолжают наносить удары по этому «карману» с нескольких направлений.