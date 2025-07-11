В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на западе региона
Кимаковский: Оборона ВСУ на западе ДНР пала
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Оборонительные позиции украинских сил на Южно-Донецком направлении почти полностью уничтожены, и на ключевых участках фронта остались лишь тыловые части. С таким заявлением выступил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Оборона противника на западе региона фактически пала», — приводит его слова ТАСС.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра. Российские силы продолжают наносить удары по этому «карману» с нескольких направлений.