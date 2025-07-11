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Регион
11 июля, 09:08

В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на западе региона

Кимаковский: Оборона ВСУ на западе ДНР пала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Оборонительные позиции украинских сил на Южно-Донецком направлении почти полностью уничтожены, и на ключевых участках фронта остались лишь тыловые части. С таким заявлением выступил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Оборона противника на западе региона фактически пала», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тысяч украинских военных и наёмников оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, группировка противника блокирована в самом городе и в окрестностях — от Яблоновки до Часова Яра. Российские силы продолжают наносить удары по этому «карману» с нескольких направлений.

Оксана Попова
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